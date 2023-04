"San Giorgio, i nostri valori" Celebrata la ricorrenza Euro Bellucci è Capodieci

Nella chiesa di Santa Maria al Corso, con una cerimonia partecipata e raccolta, la Famiglia dei Sangiorgiari ha solennizzato domenica la ricorrenza di San Giorgio Martire, un appuntamento che ritma da sempre la vigilia della ormai a imminente Festa dei Ceri.

La Messa è stata officiata dal vescovo monsignor Luciano Paolucci Bedini, unitamente al vicario diocesano don Mirko Orsini ed al Cappellano don Stefano Bocciolesi. Nell’omelia il Presule ha tenuto a sottolineare come San Giorgio (nella Chiesa c’è un altare a lui dedicato ed una reliquia del Santo guerriero), "in vita abbia lottato sempre contro il male e messo la sua vita al servizio degli altri". Un comportamento che ha invitato a far proprio.

Al termine della celebrazione religiosa, la cerimonia dell’investitura del Capodieci 2023, Euro Bellucci, coordinata e presieduta dal presidente Patrik Salciarini. "E’ bello ritrovarsi in questa Chiesa – ha esordito Salciarini – dove c’è tanta parte della nostra storia. Di questo siamo consapevoli, al pari dei valori che attraverso il Cero di San Giorgio siamo capaci di trasmettere". A seguire il momento più atteso, appunto l’investitura, presenti il Primo e Secondo Capitano, Luca Cecchetti e Roberto Pierotti.

Euro Bellucci, accompagnato dal ’capocetta’ Mauro Mischianti, ha raggiunto il presbiterio ed, emozionato, ha ricevuto da Fabio Uccellani, Capodieci dello scorso anno, con un passaggio sottolineato da scroscianti applausi e dagli squilli del trombettiere Marco Tasso, lo stemma che ne ufficializza ruolo, compiti e responsabilità.

A seguire l’attesa e sentita presentazione dei Capodieci e Capocetta dei ’mezzani’ (21 Maggio) e ’piccoli’ (2 Giugno) di San Giorgio, rispettivamente Agostino Bonelli con Matteo Vantaggi, Mattia Pascolini con Giovanni Cicognola. Ancora a seguire nel corso della cerimonia la consegna di ’pergamene’ a ceraioli benemeriti, una conferma della ’memoria lunga’ dei Ceri e e dei sangiorgiari. In chiesa c’erano anche il sindaco Stirati, i presidenti dell’Università dei Muratori, Allegrucci, del Maggio Eugubino, Cancellotti, delle altre “Famiglie ceraiole” (Ubaldo Minelli ed Ubaldo Gini), i capodieci di Sant’Ubaldo (Corrado Fumanti) e Sant’Antonio (Riccardo Martiri).