CronacaSan Gemini celebra l’artista umbro Romano Notari. Una mostra diffusa per un viaggio tra luce e colore
26 set 2025
SOFIA COLETTI
Cronaca
San Gemini celebra l’artista umbro Romano Notari. Una mostra diffusa per un viaggio tra luce e colore

Si rinnova la tradizione delle grandi mostre alla Giostra dell’Arme di San Gemini, promosse con la direzione di Piero Zannori. E per la 23esima edizione si riaccendono i riflettori sull’arte umbra del Novecento con la mostra “Romano Notari della luce e del colore“ che si apre domani alle 18.30 a Palazzo Vecchio, curata da Massimo Duranti e Andrea Baffoni in collaborazione con Fondazione Romano Notari e Rachele Chiarelli. Ieri è stata presentata a Perugia. "Dopo Burri, Dottori, Greco, Leoncillo e De Gregori – ha raccontato Duranti – la scelta è caduta su Romano Notari, artista umbro originale e visionario, la cui pittura si distingue per la forza cromatica, dominata dalle tonalità calde e da una tensione costante tra spiritualità, sogno e visionarietà". Nato a Foligno nel 1933 e scomparso due anni fa, Notari (nella foto) ha avuto una parabola artistica segnata da grandi riconoscimenti, fortuna e successi soprattutto nel Nord Italia. "E’ sempre rimasto legato alla sua terra, lasciando una meravigliosa Casa Museo a Campello sul Clitunno ma in Umbria non ha mai avuto un’esposizione antologica, che restituisca la complessità e la profondità della sua ricerca". Nasce da qui la mostra di San Gemini con un percorso diffuso nel borgo fino al 12 ottobre. "La mostra – ha detto Baffoni – si articola in 4 sezioni e 60 opere nell’arco di tre sedi. A Palazzo Vecchio la sezione più ampia, che ripercorre l’itinerario creativo dagli esordi agli ultimi lavori. Al Museo dell’Opera di Guido Calori un nucleo di opere a tema sacro, alla Sala Culturale di Stazioni di Posta una selezione delle opere su carta, chine, pastelli e tempere, molte inedite". Fondamentale la collaborazione con la Fondazione guidata dalla figlia Eleasa Notari: "Vogliamo valorizzare l’arte di nostro padre, anche con visite nella Casa Museo di Campello"

Sofia Coletti

© Riproduzione riservata

