’San Francesco Marathon’. In 1900 sulle vie del Poverello nel nome di pace e solidarietà

Sport, spiritualità, solidarietà, pace: sono gli elementi che caratterizzano la prima ‘San Francesco Marathon’ che vedrà impegnati 1.900, tra runner professionisti, podisti amatoriali e semplici appassionati. Si correrà domenica 5 novembre, sui passi di San Francesco, con partenza da Assisi, dalla piazza di San Francesco e arrivo, dopo i 42 chilometri e 195 metri, a Santa Maria degli Angeli, davanti alla Basilica della Porziuncola per la maratona, ma sono previsti anche altri due appuntamenti sportivi: una 10 chilometri veloce e la passeggiata "Vieni con me". Ma sarà anche un momento per invocare e pregare per la pace in Terra Santa, in Ucraina e ovunque si combattono guerre anche ’dimenticate’. "Credo che sia arrivato il momento di pensare che possa esistere non solo il lutto nazionale, ma un lutto mondiale perché il dolore di questi giorni riguarda tutti. San Francesco ci spiega che bisogna gioire con chi gioisce e piangere con chi piange e in questi giorni è giusto che il nostro cuore sia rivolto verso la Terra Santa" ha detto il vescovo Domenico Sorrentino ieri alla presentazione che ha visto gli interventi di don Federico Claure, presidente di Life Running Assisi, del direttore generale della SFM23, Gian Luca Mazzocchio di Valentina Giacometti della Fondazione Dispensario pediatrico Santa Marta della Città del Vaticano e vicepresidente di Athletica Vaticana di Fra Massimiliano Quirico di Athletica Vaticana, dell’assessore allo Sport del Comune di Assisi, Veronica Cavallucci, del sindaco di Spello, Moreno Landrini, di Fabio Pantalla, vice presidente Fidal Umbria. Sabato 4 novembre il vescovo celebrerà alla Porziuncola la "Messa del maratoneta" che si concluderà con la benedizione delle atlete e degli atleti e la recita della "Preghiera del maratoneta". Preghiera (tradotta in 37 lingue) che sarà recitata anche alle 9 di domenica mattina, prima del "via", insieme a padre Marco Moroni, custode del Sacro convento.