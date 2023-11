San Francesco al Prato e via Faina. Oltre 26 milioni per gli studentati

Arrivano fondi dal Ministero per il nuovo studentato di San Francesco al Prato e per la ristrutturazione dei Padiglioni di via Faina. Il Collegio di San Francesco ha ottenuto un finanziamento di 2.410.796 euro. "La cifra - spiega l’assessore regionale per il Diritto allo studio, Paola Agabiti - aggiunta al finanziamento regionale per 2.560.000 euro, permetterà la realizzazione completa dell’opera. Una volta realizzato, l’immobile, avrà una capacità ricettiva per 40 posti letto". Finanziamento anche per il progetto presentato da Adisu per la ristrutturazione dei Padiglioni 1, 2, 3 e 4 di viale Faina. L’importo riconosciuto dal ministero è di 24.023.571 euro e da recenti interlocuzioni con il ministero la Regione ha avuto rassicurazione su tempi brevi per lo scorrimento delle graduatorie (il progetto è decimo). La realizzazione dei padiglioni consentirà di avere a disposizione un numero complessivo di circa 200 posti letto.