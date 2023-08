Salvo per miracolo a Perugia: palazzina inagibile

Notte di fuoco a Lacugnano. Una palazzina dichiarata completamente inagibile e un uomo che è riuscito a mettersi in salvo giusto in tempo. È rimasto solo lievemente intossicato, dopo che il suo appartamento è stato completamente invaso da fumo e fiamme. L’incendio si è verificato nella notte tra martedì e mercoledì, ha interessato un appartamento al terzo piano dello stabile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Perugia con 3 mezzi e una squadra dal distaccamento di corso Cavour in aiuto. Un intervento che si è protratto per quasi tre ore a conclusione del quale, come detto, è stato necessario dichiarare l’inagibilità di tutto il palazzo. Il proprietario, sano e salvo dopo una precipitosa fuga quando le fiamme stavano per prendere il sopravvento, è stato affidato alle cure del personale del 118. Sul posto, oltre a vigili del fuoco e personale medico, anche gli agenti della questura. In corso le indagini per risalire alle cause del rogo e individuare le eventuali responsabilità.