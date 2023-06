Salvini, una promessa da ministro "Strade, progetti e alta velocità Faremo viaggiare meglio l’Umbria"

Si marcia alla velocità di un metro e mezzo al giorno in un cantiere che non dorme mai. L’obiettivo è la primavera del 2025 quando, a lavori completati, il raddoppio della Perugia-Ancona sarà realtà. L’ultimo lotto lungo la 318, nei pressi di Valfabbrica, è uno sforzo importante: due gallerie per 2,4 chilometri totali, e due viadotti, uno svincolo nuovo per Casacastalda. Nel ventre della montagna, attraversata dalla galleria più lunga, quella che prende il nome dal paese, lunga 1.545 metri, è arrivato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, per verificare di persona lo stato dei lavori. "Stiamo correndo come i matti per sbloccare, progettare finanziare, in particolare nel centro Italia. Territori stupendi, con aziende all’avanguardia, dove, però c’è bisogno di viaggiare in modo sicuro".

Quindi, precisa ancora il ministro, "strade, autostrade e ferrovie", con la questione Alta velocità che è oggetto di un tavolo di confronto con Regione Umbria e Toscana. Sono oggettivo, non vado per simpatie o per vicinanze. Laddove c’è più carico di passeggeri, e lo deciderà Trenitalia, arriverà l’Alta velocità. Sicuramente l’Umbria, rispetto ad altre regioni, negli anni passati non è stata trattata troppo bene, stiamo lavorando per recuperare il tempo perduto". Per quanto riguarda il Nodo di Perugia, "stiamo lavorando, il ministero dell’Ambiente deve dare il suo parere e poi Donatella Tesei ed Enrico Melasecche li aspetto al ministero" per affrontare tanto il progetto, "importante", del nodo quanto quello del collegamento ferroviario.

Mentre rassicura che la Orte-Falconara è tra i progetti finanziati dal Pnrr: "E’ andata pure a bando, c’è come la Palermo-Catania, come l’Alta velocità tra Brescia e Vicenza. Sono convinto che si può fare tutto quello che c’è da programma". Questione E78? "Sto pressando sul fronte gallerie e su tratti autostradali, anche lì c’è qualche professionista del no che contiamo di superare. La E78 è strategica, farò di tutto perché venga realizzata". Sul fronte politico, da segretario della Lega, Salvini, "a parte Terni dove ha avuto problemi tutto il centrodestra", conferma Tesei come candidato: "Squadra che vince non si cambia", per l’eredità di Berlusconi rinvia a un futuro prossimo, "ne parleremo più avanti".