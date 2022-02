Ucraina, Salvini in preghiera ad Assisi: "Il governo avrà il sostegno della Lega"

Assisi (Perugia), 28 febbraio 2022 - “La pace viene prima di tutto. Mi sembra si parli troppo di guerra. In questo momento la priorità è fermare le bombe e i missili”, così il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine della visita al Sacro Convento e di un momento di preghiera sulla tomba di San Francesco. «Bisogna usare la diplomazia, l'ascolto, la ragione, il cuore e la preghiera – continua - . Qualcuno parla con leggerezza di attacchi, di guerre e di nucleare, attenzione. È un momento in cui bisogna essere assolutamente cauti, prudenti e uniti. Sono contento che è cominciato il dialogo. Il premier ucraino oltre che eroico e coraggioso si sta dimostrando estremamente saggio nel senso che è sotto attacco con il suo popolo però continua a credere nel dialogo”.

“Mi piacerebbe che anche l'occidente – aggiunge ancora Salvini - credesse nel dialogo, perché se alle bombe rispondi con le bombe si fa difficile". Nucleare? “A me piace quando riscalda le scuole, gli ospedali e la case di riposo – così a riguardo il segretario leghista -. Anche l'Italia deve tornare a investire in energia nucleare, però quando si tratta di fare la guerra contro tizio o caio ci vogliono prudenza e cautela. La mia è quella del Santo Padre che invita al dialogo e incontra l'ambasciatore russo”.

Ucraina nell'Ue? “In questo momento urge tornare alla pace. Bisogna calibrare ogni proposta che ci deve far pensare se l'avvicina o l'allontana”. Pieno il sostegno al Governo del leader del Carroccio: "Draghi porti avanti quello che ritiene di portare avanti e avrà il sostegno della Lega". Infine i rapporti con la Russia: “Tra la Lega e la Russia non c'è nessun rapporto e quindi non c'è nulla da rinnovare. Non si può interrompere qualcosa che non c'è. Ci sono Renzi, Letta, Berlusconi che hanno incontrato decine di volte Putin giustamente, io l'ho visto una volta sette anni fa”.