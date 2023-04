"Salviamo l’Acquedotto" Via libera per il restyling La Giunta definisce il percorso

Dalle parole ai fatti. Le associazioni Circolo Ponte d’ Oddi, il Parco del Rio e del Bulagaio, Deputazione di Storia Patria per l’Umbria, Vivi il Borgo, Associazione Culturale Monti del Tezio, e Club Alpino Italiano di Perugia, poco tempo fa avevano fatto la loro proposta per salvare l’antico acquedotto medievale del capoluogo. E la Giunta ha messo nero su bianco di approvare quella proposta che ora avrà però bisogno di risorse, a cominciare dai 500mila euro iscritti da tre anni nel Piano degli investimenti. Intanto però un passo avanti è stato fatto. L’obiettivo della proposta è la ricognizione archeologica ed il restauro di tutte le opere acquedottali per renderle accessibili e culturalmente fruibili nella loro interezza (5 chilometri in campagna e un chilometro in città).

Quali i passi per arrivarci? Si comincia con un’ indagine sulla proprietà dei manufatti e delle aree interessate, una verifica dei componenti dell’antico acquedotto ancora in uso, (ad esempio il Conservone vecchio del 1277 e il Nuovo del 1832). Poi verrà raccolto l’intero materiale bibliografico, cartografico e documentale. Intanto è stato eseguito un primo censimento mediante sopralluoghi degli archi acquedottali, gallerie filtranti, cunicoli, serbatoi e conservoni, bottini di raccolta vene di sussidio, eventuali esemplari delle tubature d’epoca o altro. Infine è prevista la sistemazione anche a titolo provvisorio della viabilità esistente e la creazione di nuovi sentieri finalizzata a rendere accessibili tutte le opere acquedottali ancora esistenti. Un’operazione gigantesca, per la quale il Comune prevede in prima battuta la redazione progetto di fattibilità tecnico economica e il reperimento delle risorse, attraverso bandi pubblici, per la messa in sicurezza, accessibilità e restauro.