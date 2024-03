"Salviamo la nostra agricoltura". Meno tasse, più credito e Tavolo Verde

Un documento salva-agricoltura che impegna gli enti superiori ad adottare le misure necessarie a tamponare la crisi del settore. Un argomento di forte attualità e di altrettanto forte impatto nel territorio dell’Altotevere. Allarmanti i dati: dal 2010 al 2020 è stato chiuso il 25 per cento delle aziende agricole umbre. Il consiglio comunale ha preso posizione dunque a sostegno delle rivendicazioni degli agricoltori per la sostenibilità economica delle imprese, approvando la mozione sul tema presentata dal consigliere del Pd Roberto Brunelli ed emendata dalla consigliera Emanuela Arcaleni (Castello Cambia).

La prima richiesta per la quale la giunta si attiverà nei confronti del Governo nazionale è quella del ripristino dell’esonero dell’lrpef alle imprese agricole. Alla Regione si chiede un impegno perché dia immediata attuazione, per quanto di propria competenza, alle azioni e gli interventi necessari per andare incontro alle esigenze del mondo agricolo, attraverso la convocazione del Tavolo Verde". Viene inoltre sollecitata la messa in campo di misure per l’accesso al credito agevolato; la costituzione di fondi per favorire i progetti di trasformazione di filiera e per interventi da destinare alle zone marginali, di montagna e a tutto il settore della zootecnia". La mozione rimarca ancora l’esigenza di un intervento sul fronte delle accise dei carburanti attraverso l’introduzione del credito di imposta per il gasolio agricolo "e che venga garantito il mantenimento di un regime fiscale adeguato, viste le criticità economiche causate dall’aumento esponenziale dei costi di produzione".

Il documento è stato approvato con 18 voti favorevoli di Pd, Psi, Lista Civica Luca Secondi Sindaco, Castello Cambia, Gruppo Misto-Azione, Lista Civica Marinelli Sindaco, Unione Civica Tiferno e le astensioni di Fdi e FI. Gli emendamenti introdotti sollecitano inoltre il governo nazionale ad "arginare la commercializzazione e l’importazione di prodotti extraeuropei che non rispettano i parametri" e a fare in modo che "gli strumenti della Pac siano usati per favorire chi voglia intraprendere percorsi di produzione senza l’utilizzo di fitofarmaci tradizionali". Il sindaco Luca Secondi ha preso la parola per sottolineare l’importanza dell’agricoltura, "che nel nostro territorio è stata fattore di crescita dell’economia e ha reso l’Altotevere una delle aree più importanti dell’Umbria a livello produttivo. Ora il vero problema è la sostenibilità economica delle imprese, che richiede sia azioni da parte del livello europeo, che da parte del livello nazionale".