Salvato dalla Polizia a Orvieto: 66enne voleva lanciarsi nel vuoto

Era seduto sul muretto al di sotto della fortezza Albornoz, lasciando penzolare le gambe nel vuoto da un’altezza di oltre quaranta metri. A notare quell’uomo di 66 anni nella zona sopra alla Fontana del Leone, tristemente conosciuta per i suicidi che vi sono avvenuti, è stato un passante che ha immediatamente avvertito la polizia, avendo intuito le intenzioni dell’uomo, un impiegato orvietano che si trova a vivere un momento di difficoltà. L’intervento della pattuglia è stato tempestivo. Gli agenti, con molta calma e gentilezza, hanno cercato di instaurare un dialogo per cercare d dissuaderlo dal suo intento. L’uomo si è subito aperto con i poliziotti ed ha riferito di vivere un momento particolare della sua vita, fatto di perdite e di solitudine, tanto da arrivare a temere che qualcuno gli entrasse in casa per spostare le sue cose. Gli agenti, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza, con molto tatto, gli hanno fatto capire che periodi tristi nella vita possono capitare e che si possono superare, magari anche con un aiuto psicologico. Ne è nato un dialogo e l’uomo, dopo circa un’ora, si è tranquillizzato, ha acconsentito a scendere dal muretto si è affidato alle cure dei sanitari.

Cla.Lat.