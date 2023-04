Salva una donna in arresto cardiaco L’infermiere eroe: "Merito del team"

di Alessandro Orfei

Si schermisce, quasi in imbarazzo, Filippo Vissani, l’infermiere 35enne che ha salvato una donna praticando mezz’ora di massaggio cardiaco per rianimarla. La signora ha voluto ringraziarlo con una lettera indirizzata al direttore generale della Usl2, Massimo De Fino, che la struttura sanitaria ha reso nota. "Non sono abituato alla ribalta – dice – ma voglio mettere in luce che è stato tutto possibile anche grazie alle persone che erano con me: l’autista Daniela e il dottor Damiano. Non è stato tutto merito mio, ovviamente".

Vissani lavora dal 2017 al 118 e al Pronto soccorso: "Voglio ringraziare anche tutto l’ospedale di Foligno, quelli che lavorano nell’ombra e quelli che hanno partecipato attivamente al salvataggio. Stiamo tutti vicino all’ospedale di Foligno, chi viene messo nelle condizioni migliori, lavora meglio". E lui non nasconde la passione: "Sì, la mia è una vocazione e la gioia di aver salvato la signora non ha prezzo. Con lei e l’intera famiglia si è creato un legame che non si romperà facilmente". Nella lettera la signora ripercorre quello che le è accaduto. Il malore in una domenica pomeriggio: "All’arrivo dei soccorsi, però, Vissani si è immediatamente reso conto della gravità della situazione poiché ho perso conoscenza e, subito dopo, ho subito un arresto cardiaco. Si è trovato a gestire un’emergenza inaspettata in ambiente extra ospedaliero. Allertato il medico di turno, per circa trenta minuti l’infermiere ha praticato il massaggio cardiaco, alternandolo con 4 DC Shock e una iniezione di adrenalina. Nonostante la giovane età, l’infermiere del 118 ha avuto la razionalità di eseguire ogni manovra necessaria, nel momento giusto e nel modo più corretto. Lui non ha mai smesso di credere che potessi farcela, ha esaurito ogni forza, ma è riuscito letteralmente a riportarmi in vita. La corretta esecuzione delle manovre di soccorso ha fatto in modo che io non abbia subito danni cerebrali".

La diagnosi, una volta in ospedale, era di ‘dissezione coronarica’. La signora esce dall’ospedale dopo 18 giorni: "Ho incontrato professionisti preparati, cordiali e disponibili. Si parla spesso di malasanità, perché è facile avere risonanza con episodi tragici o sfruttando errori umani. Si parla molto meno di gente come Filippo che svolge in maniera eccellente il proprio lavoro. Io sono viva grazie ad una persona che non si è arresa, non si è arresa all’evidenza, non si è arresa ad un destino che pareva segnato. Non si è limitato a svolgere bene il suo lavoro, ma ha fatto molto di più. Ha speso ogni energia per salvare la mia vita".