Salute, mobilitazione-Dem "Raccolte già duemila firme in difesa della sanità pubblica"

Sono quasi duemila le firme che il Partito democratico ha raccolto, in poco più di un mese, in difesa della sanità pubblica. A fare il punto della mobilitazione sono state la segretaria dem Maura Franquillo e la consigliera comunale Rita Barbetti, in prima fila sulla battaglia per la sanità. L’appuntamento, convocato in precedenza con l’obiettivo di rendere noto il bilancio della petizione, è diventato un modo per rilanciare le accuse alla maggioranza dopo la decisione della conferenza dei capigruppo di ridurre i tempi del dibattito del prossimo consiglio comunale aperto sulla sanità, in programma domani pomeriggio. "Si tratta di una adesione molto significativa alla nostra iniziativa – ha detto la segretaria Franquillo sulla petizione – la raccolta firme continuerà perché i cittadini hanno voglia di partecipare e impegnarsi. Noi chiediamo ai cittadini di partecipare al consiglio di lunedì (domani, ndr) e di raccontarci, in forma anonima, le storie difficoltà e disservizi, per farsene portavoce nelle sedi opportune".

Sul consiglio: "Gravissimo, perché si limitano i tempi di democrazia. Chiederemo quindi di ripristinare i tempi canonici, perché così vengono meno i principi costituzionali e della democrazia". Anche la consigliera Barbetti si è concentrata sulle tante storie raccolte relative ai disservizi della sanità, come quella di un bambino in attesa di fisioterapia a domicilio, ma che la Usl2 non ha provveduto ad erogare "per mancanza di personale formato". E sulla decisione relativa ai tempi del consiglio: "Atto illegittimo, un vero golpe, un blitz che cambia le regole in corsa e per il quale esprimiamo sdegno", ha detto Barbetti sottolineando come la decisione di 5 minuti di intervento per gruppo penalizzi soprattutto il Pd, rappresentato da quattro consiglieri, che si troverebbero a poter parlare un minuto e quindici secondi ciascuno. Per evidenziare la gravità della situazione, la consigliera Barbetti ha citato anche il regolamento del consiglio comunale, che parla di "piena libertà di espressione dei membri del consiglio comunale" nell’articolo dedicato alle adunanze aperte. Venerdì sera la minoranza (Foligno 2030, Pd, Patto x Foligno, Movimento cinque stelle, Foligno in Comune) aveva già stigmatizzato l’atteggiamento paventando che ci fosse stato "un intervento dei ‘superiori’ del centrodestra locale che, temendo le critiche che potrebbero piovere addosso alla destra folignate e regionale per lo stato della sanità, hanno deciso di limitare i tempi degli interventi".

Alessandro Orfei