"Salute, migliorare servizio e assistenza"

"Vogliamo soluzioni concrete che migliorino il servizio pubblico e la qualità dell’assistenza". A dirlo Marco Erozzardi, coordinatore regionale di NurSind, sindacato delle professioni infermieristiche, che ha incontrato la presidente della Regione Stefania Proietti e il nuovo direttore generale alla Salute, Daniela Donetti. "Particolare enfasi è stata posta sulla necessità di includere nel prossimo Piano sanitario regionale - ha detto Erozzrdi – concetti chiave quali Infermiere di famiglia e comunità, salute mentale, cure palliative, percorsi residenziali intermedi e riabilitativi. Gli infermieri hanno espresso la loro piena disponibilità a collaborare attivamente per trovare soluzioni efficaci alle sfide sanitarie, offrendo un contributo determinante per rispondere ai bisogni dei cittadini". NurSind ha inoltre evidenziato l’importanza di riconoscere e incentivare l’autonomia operativa degli infermieri in attività che potrebbero liberare i medici per compiti più complessi".