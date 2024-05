Salute, "Asma Zero Week". Scattano le visite gratuite

Anche quest’anno, in occasione dell’ottava edizione di “Asma Zero Week“, il servizio Riabilitazione respiratoria e prevenzione tisiopneumologica dell’Usl Umbria 1, situato all’interno del Centro Servizi Grocco di Perugia, offrirà delle consulenze specialistiche gratuite nei pomeriggi di oggi e di giovedì. Gli specialisti risponderanno ai quesiti dei pazienti che vorranno esporre le problematiche relative all’asma da cui sono affetti o sospettano di esserlo. Per prenotare la visita è necessario contattare il numero verde 800 628989, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 14 alle 18.

L’obiettivo di Asma Zero Week è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica su questi temi e offrire alle persone con diagnosi di asma e sintomi, non adeguatamente controllati, la possibilità di ricevere una consulenza specialistica gratuita.

"L’asma – spiegano gli esperti - è una malattia infiammatoria cronica delle vie respiratorie molto comune. Si stima che in Italia ne soffra circa il 5% della popolazione (3 milioni di persone) e che il 10% di queste presenti una forma grave di malattia (circa 300mila persone). In una larga parte dei casi, i trattamenti disponibili sono potenzialmente in grado di controllare la malattia, riducendone l’impatto sulla vita quotidiana, le riacutizzazioni e il deterioramento clinico. Tuttavia, se trascurata, o non diagnosticata l’asma può avere conseguenze serie. Per questo è importante che chi ne soffre si sottoponga a controlli specialistici periodici per valutare le caratteristiche e lo stato di malattia e la conseguente adeguatezza del trattamento".