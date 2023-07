Salute, Afas “in campo“ C’è il nuovo defibrillatore

Una rapida defibrillazione è l’unico trattamento efficace per un arresto cardiaco, che può essere causato da aritmie, fibrillazione o tachicardia ventricolare. Per questo motivo Afas, azienda sempre attiva nell’impegno verso la prevenzione e il sostegno della salute del cittadino, ha dotato la sua farmacia numero 6 di Monteluce di un nuovo defibrillatore. L’inaugurazione del defibrillatore, che è stato ripristinato dopo un precedente furto ed è stato posto in una teca allarmata all’esterno della farmacia, è avvenuta alla presenza dell’assessore del Comune di Perugia Edi Cicchi. Il dispositivo, in grado di effettuare la defibrillazione delle pareti muscolari del cuore in maniera sicura, dal momento che è dotato di sensori per riconoscere l’arresto cardiaco, è accessibile h24 da personale sanitario adeguatamente addestrato.

A tale proposito va ricordato che lo scorso aprile proprio la farmacia di Monteluce, e il suo personale, si erano resi protagonisti di un salvataggio in piena regola. In quell’occasione, infatti, Paola Scattoni, farmacista impiegata presso la medesima sede, era intervenuta prontamente alla richiesta d’aiuto dei passanti per un malore di un cittadino avvenuto nel piazzale della Chiesa.

Con l’aiuto di un ragazzo Scattoni era riuscita a fare uscire il signore dall’abitacolo e dopo aver adagiato l’uomo a terra aveva dato disposizioni perché fosse chiamato il 118 specificando che l’uomo era in arresto. Nel frattempo la dottoressa aveva iniziato il massaggio cardiaco coadiuvata da un’altra dottoressa ospedaliera che era sopraggiunta sul luogo e ha fatto la ventilazione all’uomo fino all’arrivo da lì a breve degli operatori sanitari che si sono presi carico del malato.

Proprio in occasione dell’inaugurazione del defibrillatore Scattoni ha fatto sapere di essere in contatto con l’uomo che è in buone condizioni di salute.

L’intervento della dottoressa è stato possibile grazie alla premura che Afas mette nella formazione del suo personale che frequenta corsi di primo soccorso blsd per operatori sanitari, per rianimazione cardipolmonare di base. L’azienda, infatti, prepara il suo personale anche per queste emergenze e lo fa in maniera continuativa proprio per offrire al cittadino un servizio utile in ogni necessità.

Va ricordato che la diffusione della defibrillazione precoce negli ambienti di lavoro e negli ambienti pubblici attraverso l’utilizzo del defibrillatore è in grado di salvare la vita ad una persona colta da arresto cardiaco. Afas negli anni è riuscita ad individuare ed a offrire un numero via via maggiore di servizi aggiuntivi e di complemento nella sfera della salute, in base ai diversi bisogni registrati da parte dei cittadini e dei clienti. In questo modo, Afas non solo favorisce la prevenzione e soddisfa al massimo i bisogni della popolazione, ma crea una serie di consapevolezze nel cittadino legate al benessere e alla salute che possono passare anche dalle farmacie.