Salumi, funghi e castagne. Via alla “Festa del Bosco“

MONTONE – Tutto è pronto a Montone per la 39° edizione della Festa del bosco, che si svolgerà da domani fino a mercoledì prossimo. Si tratta di una delle manifestazioni più suggestive e partecipate dell’Umbria, in cui castagne, funghi e tartufi (ma non solo) primeggiano tra le delizie della mostra mercato dei prodotti del bosco aperta tutti i giorni dalle 10 alle 22.

Accanto alla mostra mercato saranno tante le iniziative che andranno ad arricchire l’evento, che sarà inaugurato domani alle 12.00 in piazza Fortebraccio. Al taglio del nastro saranno presenti il sindaco Mirco Rinaldi con la sua giunta, Fabrizio Croce, direttore artistico della Festa del Bosco, altre autorità. Il programma prevede alle 10.00 "Run truffle shuffle", corsa di sei chilometri lungo sentieri della valle del Carpina; dalle 15.00 arte di strada e animazioni con Alessio Burini e musica della marching band "Oversoul". Alle 16.00 gioco per le famiglie, ‘La tela dell’amicizia’, a cura dell’associazione ‘Intrecciamo i fili’. Nei giorni seguenti ci sarà ancora intrattenimento degli artisti di strada, passeggiate a piedi e a cavallo, convegni, spettacoli, giochi per bambini. Tutti i giorni sono previste degustazioni di prodotti offerti da progetto ’Montone Agroalimentare 2.0’, che supporta attività promozionali connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali. Non mancheranno mostre d’arte e di fotografia. Per raggiungere il borgo sarà a disposizione un bus navetta gratuita presso l’uscita di Montone della E45.

Pa.Ip.