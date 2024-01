Salto di corsia sulla E45: due feriti

PERUGIA – Ancora un incidente sulla superstrada E45 nei pressi di Ponte San Giovanni. Molta paura e caos lungo la viabilità interna, ma con conseguenze fortunatamente limitate per le persone. L’incidente si è verificato intorno alle 13.30 lungo la statale 3 bis in direzione di Foligno. All’altezza dello svincolo di Ponte San Giovanni, secondo quanto ricostruito, un’auto ha invaso il senso di marcia opposto, passando sopra al bypass che divide le carreggiate e urtando un’altra macchina che procedeva nel senso corretto di marcia. Nell’urto frontale, due persone sono rimaste ferite. I vigili del fuoco hanno provveduto a recuperare gli automobilisti e ad affidarli alle cure del personale del 118 intervenuto sul posto insieme ai carabinieri che hanno provveduto ad effettuare i rilievi e gestire la circolazione con le corsie bloccate dalle auto coinvolte. Nel pomeriggio un altro incidente si è verificato sul raccordo all’altezza dello svincolo di Ferro di Cavallo, in direzione Perugia. Anche in questo caso, in seguito all’impatto, dalle conseguenze limitate per le persone, si sono verificate lunghe code e inevitabili disagi.