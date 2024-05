Salta dal balcone ed evade. Lo trovano al Pronto soccorso

È stato denunciato per evasione un 48enne ristretto agli arresti domiciliari a Passignano sul Trasimeno, che i carabinieri della locale stazione, nel corso di un servizio di controllo del territorio hanno scoperto aver violato la misura cautelare. I militari si sono recati nell’abitazione di Passignano sul Trasimeno, domicilio dove l’uomo è sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari e al divieto di avvicinamento alla persona offesa, in virtù di un’ordinanza emessa dall’ufficio del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia nel mese di marzo per il reato di maltrattamenti in famiglia commessi nei confronti della moglie, constatandone l’assenza. Dagli accertamenti eseguiti, gli operanti hanno appreso che il soggetto, dopo essersi tolto il braccialetto elettronico applicatogli in virtù del provvedimento del giudice, strumentale al rispetto della misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, era saltato dal balcone per allontanarsi dall’abitazione, con ignota destinazione.

I carabinieri nella circostanza, temendo che l’uomo potesse dirigersi verso l’abitazione della moglie, si sono recati presso la casa di quest’ultima, a titolo precauzionale. Nel frattempo hanno eseguito vari accertamenti tesi a localizzare l’evaso, non trascurando di verificare la sua presenza negli ospedali del territorio, ipotizzando che potesse essere rimasto contuso nella caduta dal balcone. Infatti, successivamente, lo hanno rintracciato presso il pronto soccorso dell’ospedale di Perugia dove è stato sottoposto alle cure del caso per la frattura di un braccio, nonché varie escoriazioni, e successivamente dimesso. Accompagnato presso gli uffici della Stazione carabinieri di Magione, il 48enne è stato denunciato in stato di libertà per maltrattamenti in famiglia e nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, così come disposto dal sostituto procuratore di turno presso la Procura della Repubblica di Perugia.