’Salone del Tartufo’. Via agli Show Cooking

CITTA’ DI CASTELLO – Da domani a Città di Castello inizia la cinque giorni del Salone del Tartufo Bianco Pregiato dove saranno in mostra i tartufi più belli, profumati e gustosi, portati in vetrina da produttori e rivenditori protagonisti della manifestazione. Tanti eventi in programma e incontri tra il prezioso tubero e altre eccellenze. Si va dall’aperitivo Bianco Pregiato, appuntamento fisso delle ore 19 al Padiglione in piazza Matteotti, fino agli show cooking della manifestazione che saranno l’imperdibile tappa quotidiana sulla via della conoscenza e della degustazione del tartufo bianco e degli innumerevoli ingredienti che lo esaltano. Alle ore 17 nell’area "Taste Experience" al loggiato Gildoni sfilerà per primo Giorgione, stella del Gambero Rosso (1 novembre), che coinvolgerà gli appassionati in una dimostrazione incentrata sui prodotti tipici a chilometro zero, sugli ingredienti autunnali che si sposano al meglio con la trifola. Nei giorni a seguire tante stelle dei fornelli si alterneranno negli show cooking fino a giovedì 2 novembre quando i piatti creati dai grandi chef saranno raccolti nel "Menù Bianco Pregiato", protagonista per un giorno dei ristoranti della città aderenti alla manifestazione, nei quali sarà possibile degustare le ricette gourmet. Le eccellenze e specialità della filiera agroalimentare di Città di Castello e dell’Altotevere in vetrina nell’area KM Zero Hub, dove sarà possibile incontrare produttori e aziende, ma anche scoprire i presidi Slow Food del territorio (con aperitivo da venerdì 3 a domenica 5 novembre dalle ore 18.30 curato dalla Condotta dell’Alta Umbria). Chi vorrà immergersi nella fragranza della trifola e scoprirne le proprietà organolettiche avrà la possibilità di scoprire segreti e curiosità della regina del bosco tutti i giorni alle ore 12 nell’area "Taste Experience" del loggiato Gildoni.