Salone del Tartufo, lite sui costi: "Nuovi partner o non c’è futuro"

Salone del Tartufo Bianco, quanto mi costi? Le spese sostenute per la manifestazione dedicata al prezioso prodotto del sottobosco nell’edizione 2023 segnata da un rebranding complessivo sono finite al vaglio del consiglio comunale con l’assessore Letizia Guerri che ha resocontato nel dettaglio. A partire dalle tensostrutture: "Spesa complessiva, 40 mila euro che ha compreso anche tutta la fase organizzativa e di allestimento, tra cui la segreteria, la ricerca e selezione delle aziende e degli espositori partecipanti, che sono stati il 30 per cento in più rispetto allo scorso anno, oltre alla gestione degli eventi della manifestazione e di quelli collaterali, che sono stati circa 80 (tra quelli promossi direttamente o attivati da cittadini e associazioni)". A questi va aggiunta la spesa relativa alla comunicazione, grafica, sito web, social (10 mila euro), fino alla scritta bianco pregiato (mille 300 euro) e alla promozione assicurata dal Gal Alta Umbria (8 mila 200 euro).

A chiedere conto dell’impatto in termini di spese per l’organizzazione della manifestazione era stato Andrea Lignani Marchesani (Castello Civica) "con particolare riferimento al costo della comunicazione e della grafica e alla questione tensostrutture" invitando in generale a considerare un maggior coinvolgimento della Regione perché "rimango dell’idea che se resta un solo soggetto istituzionale a guidare la manifestazione, questa mostra può avere poco futuro. Ci vogliono nuovi partner pubblici e privati per sostenere un adeguato investimento in comunicazione", ha esortato il consigliere. "Oggi non si può pensare di chiedere all’ente regione e all’Afor di investire e basta, senza avere voce in capitolo", ha sostenuto ancora l’esponente di Castello Civica, che ha invitato l’amministrazione comunale a estendere il coinvolgimento degli operatori del settore oltre quelli locali, come avviene anche nelle fiere di Alba e Acqualagna.

Nel merito delle tensostrutture l’assessore Guerri ha chiarito che "montaggio e smontaggio in piazza Matteotti di due tensostrutture differenti sono stati dovuti all’alternanza di due organizzazioni diverse, quella del Salone Bianco Pregiato e della Mostra del Fumetto, che hanno sostenuto investimenti distinti". Lo stesso Lignani però ha ribadito le sue perplessità: "Il Comune poteva concordare con gli Amici del Fumetto di investire sullo stesso allestimento e risparmiare".