Salemme, Capotondi & c. Mancinelli, che stagione

Un compleanno da festeggiare al meglio quello del teatro Mancinelli che trent’anni fa tornava al suo antico splendore al termine di un lungo e approfondito restauro. Tredici spettacoli nel cartellone principale, due prime nazionali, oltre trenta appuntamenti, programma ampio. Questi gli ingredienti della nuova stagione illustrata dal sindaco Roberta Tardani e dal direttore artistico Pino Strabioli. Ad aprire la stagione l’attesissima prima nazionale di "Natale in casa Cupiello", portato in scena da Vincenzo Salemme. Il 3 novembre 2023 Cristiana Capotondi con "La vittoria è la balìa dei vinti" mentre il 19 novembre 2023 il giovane attore e volto noto delle fiction, Pierpaolo Spollon, sarà il protagonista di "Quel che provo dir non so". L’altra prima nazionale della stagione è in programma il 6 dicembre 2023 con Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli interpreti di un classico della commedia: "L’anatra all’arancia". La prima parte della stagione si chiuderà il 17 dicembre 2023 con uno dei grandi maestri del teatro italiano, Gabriele Lavia, che propone "Il sogno di un uomo ridicolo" di Dostoevskij. Il nuovo anno riparte invece con la musica di Elio che canta Jannacci in "Ci vuole orecchio" e prosegue poi con il teatro comico di Neil Simon, "La strana coppia" formata da Giampiero Ingrassia e Gianluca Guidi. Il 25 febbraio "In ogni vita la pioggia deve cadere" con Leo Gullotta e Fabio Grossi mentre il 1 marzo 2024 Marina Confalone e Mariangela D’Abbraccio sono madre e figlia in "Buonanotte, mamma". Il 17 marzo Fabio Canino, "Fiesta!", omaggio a Raffaella Carrà. Poi il thriller "Il giocattolaio" con Francesca Chillemi (foto). Si prosegue quindi con il diario tra musica e parole di Rocco Papaleo in "Divertissment". Chiude la stagione il 27 aprile Angelo Mellone, con Eleonora Giorgi in "E sono morti. Il sogno italiano di Carlo Pisacane".