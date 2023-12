Sale operatorie aperte ovunque anche nei festivi

Sale operatorie aperte tutti i giorni, otto ore al giorno, con gli stessi orari in tutti gli ospedali umbri. E d’ora in poi prima di prescrivere in certi pazienti gastroscopie o risonanze, si verrà inviati da uno specialista in grado di fare una diagnosi accurata e indirizzare eventualmente ad esami più precisi.

E’ quanto ha annunciato ieri l’assessore Luca Coletto (nella foto), nel corso della conferenza di fine anno della Regione. "Aspetti che riguardano - ha spiegato - soggetti di età maggiore di 45 anni, e agli esami di Risonanza osteoarticolare e del rachide gli ultra 65enni. Le due procedure sono finalizzate ad omogeneizzare i comportamenti prescrittivi ed aumentare l’appropriatezza allo scopo di impattare positivamente sulle relative liste d’attesa".

La decisione sulle sale operatorie, peraltro auspicata da più parti per velocizzare la sanità pubblica in Umbria, è stata presa "al fine di garantire – ha aggiunto Coletto - il migliore andamento delle attività chirurgiche, cercando di definire la modalità di gestione delle possibili evenienze che possono occorrere in un setting operativo di tale complessità, e dare piena attuazione alle indicazioni ministeriali per l’ottimizzazione del percorso del paziente chirurgico programmato e, conseguentemente, contrastare e ridurre anche qui il fenomeno delle liste d’attesa chirurgiche".