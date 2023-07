Saldi, tempo di occasioni Petrini: "Siamo ottimisti"

Quella di oggi per gli irriducibili dello shopping, ma anche per chi vuole rinnovare il guardaroba senza compromettere i bilanci familiari, è una delle date da segnare sul calendario: parliamo del giorno di inizio dei saldi di fine stagione. Quest’anno la Giunta regionale ha fissato l’avvio delle vendite a saldo con un po’ di posticipo rispetto agli anni passati, uniformandosi al resto d’Italia, così da evitare una inutile concorrenza tra territori, ad eccezione della Provincia autonoma di Bolzano dove si parte il 14 luglio. Dunque anche in Umbria, negozi pronti per l’avvio degli acquisti scontati. E c’è già qualche previsione. Secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio, quest’anno ogni famiglia spenderà in media 213 euro – pari a 95 euro pro capite - per un valore complessivo di 3,4 miliardi di euro. E secondo Federazione Moda Italia Confcommercio, l’associazione più rappresentativa del settore, gli operatori si aspettano una crescita delle vendite di circa il 5% rispetto al 2022. Un ottimismo condiviso dal presidente di Federmoda Umbria Carlo Petrini. "Come sempre, l’andamento dei saldi dipende dall’andamento della stagione che li precede. Fino a maggio è stato freddo. Per sandali e capi estivi, la vendita vera e propria inizia ora. I consumatori hanno aspettato tanto per fare i loro acquisti, condizionati in prima battuta dalla stagione metereologica, ma anche dalla necessità di risparmiare per coprire i costi fissi della gestione familiare che sono lievitati anche a causa dell’inflazione. Il risultato è che nei negozi in questo momento c’è ancora un vasto assortimento e la possibilità di fare buoni acquisti. Per questo motivo – conclude Petrini - credo e spero che questa sarà una buona stagione. Saranno saldi importanti per i nostri negozi, ma anche per i consumatori che potranno acquistare articoli di moda a prezzi convenienti e rinnovare il guardaroba estivo con nuovi colori, modelli e tendenze". Ovviamente c’è da fare i conti anche con la concorrenza dell’online. Ma questa è un’altra storia...

Silvia Angelici