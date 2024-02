"Saldi flop: posticipare le date. E durata ridotta"

PERUGIA "Già da ottobre Federmoda Umbria Confcommercio aveva avanzato alla Federazione nazionale e alla Regione la richiesta di posticipo dei saldi invernali dalla data prevista del 5 al 27 gennaio. Richiesta accolta e valutata dall’assessore Michele Fioroni, ma che ha trovato ostacoli nella Conferenza Stato Regioni, dove è prevalsa la volontà, espressa soprattutto da alcune Regioni del Nord Italia, nel confermare la data unica già indicata nel 5 gennaio. Il problema però è rimasto sul tappeto, e la convinzione di Federmoda Umbria che sia urgente rivedere le vendite di fine stagione è stata rafforzata dall’andamento zoppicante dei saldi invernali, ancora in corso". Così il presidente di Federmoda Umbria Carlo Petrini, commentando l’esito negativo delle vendite di fine stagione. "La partenza in salita dei saldi invernali e l’andamento complessivamente in calo che hanno fin qui registrato – sottolinea Petrini – rafforzano la nostra convinzione, condivisa da una larghissima maggioranza degli operatori del settore, come è risultato da una indagine da noi condotta. Riteniamo che i saldi abbiano sicuramente ancora una ragione d’essere, ma che debbano essere rimodulati in modo da iniziare quando le persone hanno una maggiore potenzialità di spesa. Non a caso anche quest’anno le vendite hanno iniziato ad essere significative solo dopo il 20 del mese, alla terza settimana, mentre la prima è stata del tutto negativa. Bisogna tornare alla vera stagionalità, per salvaguardare il consumatore, ma nello stesso tempo accrescere la marginalità delle imprese del settore, che da oltre un decennio vivono una crisi senza precedenti. Basti pensare che dal 2012 al 2023 i centri storici delle nostre città hanno perso il 25,5% delle attività del settore abbigliamento-calzature-accessori".