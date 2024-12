Saldatori, progettisti elettrici assemblatori meccanici

Azienda del comparto metalmeccanico cerca un saldatore esperto, operatore di macchine da taglio, assemblatore meccanico e progettista elettrico. A selezionare i candidati l’agenzia Soluzione lavoro spa del capoluogo umbro (Info [email protected].) In particolare la prima figura deve avere esperienza comprovata di almeno 10 anni, per un’azienda di Passignano sul Trasimeno, operante nel settore metalmeccanico. La risorsa ricercata sarà inserita all’interno del reparto carpenteria per svolgere saldature Mig/Mag seguendo le specifiche tecniche. Sono richiesti propensione a lavorare in team con orientamento alla qualità, rispetto delle tempistiche fissate, verifica della conformità dei lavori eseguiti, capacità a lavorare con materiali diversi, competenza avanzata nelle tecniche di controllo e mitigazione delle deformazioni da saldatura, avere padronanza nella lettura dei disegni tecnici e delle specifiche Wps di saldatura e propensione all’insegnamento del personale da formare. Inquadramento in base all’esperienza.