Sala per audizioni protette Novità in Commissariato

Un tavolo, un computer, ma anche fiori, giochi e qualche peluche per i bambini: una sala per le audizioni protette di donne vittime di violenza e minori da ieri è operativa nella sede del commissariato di Città di Castello, a suggello dei primi 30 anni di attività di questo presidio di pubblica sicurezza al servizio dei cittadini. La nuova sala è stata realizzata con il contributo del Lions Club Host ed è stata inaugurata in mattinata, nella prima parte delle celebrazioni indette in occasione del trentennale che hanno visto un’ampia partecipazione di rappresentanti istituzionali e dei vertici delle forze dell’ordine regionali.

All’evento, organizzato dalla Questura di Perugia in collaborazione con l’amministrazione comunale, era presente tra gli altri il direttore Centrale Anticrimine Prefetto Francesco Messina: "Non bisogna ‘proteggere’ le donne ma aiutarle a difendersi – ha detto – i tempi affinchè certa cultura maschilista cambi sono lunghissimi, quindi bisogna agire subito con strumenti locali di prevenzione e piccole zone comfort come quella inaugurato a Città di Castello che ci aiutano". Mara Caselli per il Lions Club Host che ha supportato l’iniziativa: "L’aiuto fornito è un contributo che resta a disposizione del nostro territorio. Abbiamo svolto lavori edili, come montaggio pavimenti, impalcatura, arredi è tutto studiato nei minimi particolari e ci sentiamo orgogliosi di aver lavorato per questo obiettivo". Dalla sede del commissariato di polizia poi la mattinata è proseguita al teatro degli Illuminati con un folto pubblico e numerosi interventi come quelli del Prefetto Armando Gradone, del Questore Giuseppe Bellassai e dello stesso Messina. Non solo parole: è stato proiettato un video che ha raccolto le testimonianze e i ricordi di molti tifernati che in questi 30 anni di attività hanno svolto ruoli istituzionali o di rappresentanza ed hanno condiviso una parte del loro cammino con gli agenti che si sono susseguiti al Commissariato locale. In molti hanno rimarcato come la Polizia, insieme alle altre forze dell’ordine e della sicurezza, lavori ogni giorno per prevenire e contrastare l’illegalità, la criminalità, la violenza, a partire da quella contro le donne in stretto rapporto con la comunità e le sue rappresentanze.

Cristina Crisci