Sagrantino e Orvieto le più vendute

Si chiude con un successo e grande soddisfazione l’edizione 2023 di Vinitaly per l’Umbria, che ha richiamato l’attenzione di operatori del settore italiani e internazionali così come del pubblico di appassionati fin dal primo giorno della fiera veronese. "La coesione e il gioco di squadra, per usare le parole dell’assessore Roberto Morroni, hanno dato i loro frutti - afferma Massimo Sepiacci, presidente Umbria Top Wines - La condivisione tra istituzioni, produttori e operatori del territorio ha permesso all’Umbria del vino di avere la visibilità che merita. Dopo questo Vinitaly credo che si possa guardare al futuro con ancora maggiore determinazione e ottimismo". Intanto è emereso che Sagrantino di Montefalco e Orvieto sono tra i vini più venduti al mondo. Tra gli appuntamenti più importanti vi è senz’altro l’incontro, previsto per il mese di aprile, tra le aziende vitivinicole e i tecnici del Distretto di Filiera per farsi trovare pronti quando, presumibilmente a giugno, saranno attivati i bandi per gli investimenti.