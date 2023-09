Sagra umbra, il viaggio prosegue con il tango di Buenos Aires

La Sagra Musicale Umbra entra nell’ultima settimana di concerti con i risultati del premio “Francesco Siciliani“ e con nuovi viaggi tra le città ideali. Il compositore tedesco Steven Heelein, 39 anni, è il vincitore della sesta edizione del Concorso internazionale di composizione per un’opera di musica sacra Premio “Siciliani”, promosso dalla Fondazione Perugia Musica Classica con il patrocinio del Dicastero per la cultura e l’educazione del Vaticano. IIl verdetto (nella foto la premiazione) è arrivato sabato, nella Basilica Superiore di San Francesco ad Assisi, con il concerto finale del concorso nel quale il Coro della Cattedrale di Stoccolma, diretto da Gary Graden, ha eseguito i brani finalisti di fronte alla giuria. Il Premio della critica è andato allo stesso Heelein mentre il Premio del pubblico a Salvo Gangi.

E adesso la Sagra Musicale Umbra si avvia verso la conclusione con vari concerti in giro per l’Umbria. Oggi alle 18, il Museo del Tartufo Urbani di Scheggino ospita l’esibizione dell’Ensemble Magazzini Babar, un concerto dedicato alla canzone italiana per la rassegna “Musica con Vista“, festival diffuso di musica da camera nei luoghi italiani più suggestivi, organizzato dal Comitato Amue in sinergia con Le Dimore del Quartetto, con il sostegno di Poste Italiane.

Buenos Aires e Vienna, due delle città delle idee a cui è dedicata quest’anno la Sagra, sono protagoniste dei prossimi appuntamenti: domani alle 21, alla Sala dei Notari di Perugia va in scena il tango dalle origini a Piazzolla con lo spettacolo “Un pensiero triste che si danza“, con Cesare Chiacchiaretta, bandonéon, e Giampaolo Bandini, chitarra mentre giovedì, alle 21, sempre a Perugia, all’Auditorium di Santa Cecilia si terrà il concerto “Wiener Klassik“, con l’Orchestra da Camera di Perugia, Azusa Onishi, violino, ed Enrico Bronzi, direttore. In programma il Concerto n. 4 in re maggiore per violino e orchestra K. 218 e la Sinfonia n. 33 in si bemolle maggiore K. 319 di Wolfgang Amadeus Mozart.

info e biglietti su www.perugiamusicaclassica.com.