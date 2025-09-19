Sagra Musicale, gran finale con la festa dei cori

Ultime due giornate per la Sagra Musicale Umbra promossa dalla Fondazione perugia Musica Classica. Oggi si comincia a Scheggino, con il secondo appuntamento della rassegna ’Musica con Vista’, propone musica da camera nei tesori del paesaggio italiano: alle 18 nel teatro Comunale concerto “Napoli In Canto”, con MinimoEnsemble, Daniela del Monaco, contralto, e Antonio Grande, chitarra.

Si passa quindi a Perugia: stasera alle 21 nella Basilica di San Pietro a Perugia, “Inno di Lode“, con la grande sinfonia corale di Mendelssohn dal titolo ’Lobgesang’, capolavoro di una cultura non solo musicale di grande respiro. Il concerto è una produzione in collaborazione con la Fondazione Brunello e Federica Cucinelli e schiera l’Accademia Hermans, diretta da Fabio Ciofini, con Lucia Casagrande Raffi, soprano, Francesca Bruni, soprano, Ziga Copi, tenore, il Coro Canticum Novum di Solomeo, la Corale Marietta Alboni di Città di Castello, con Marcello Marini maestro del coro, e il Coro Polifonico Città di Tolentino, con Aldo Cicconofri maestro del coro. E ai cori perugini spetterà l’onore di chiudere l’80esima Sagra Musicale con il grande concerto di domani alle 12, nella Cattedrale di San Lorenzo. Diretti da Roberta Paraninfo (nella foto), le formazioni che hanno partecipato alla rassegna ’Voci della città’ si esibiranno tutte insieme in una vera e propria festa-concerto dei cori. Sono Armoniosoincanto, Omphalos Voices, Coro S. Spirito Volumnia, Accademia degli Unisoni, Coro dell’Università, Coro giovanile del Conservatorio “ Morlacchi”, Ensemble coristi a Priori