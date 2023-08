’’Sagra della Cannelletta’’, sapori e profumi della tradizione

CASTEL VISCARDO – Non c’è estate a Castel Viscardo senza la tradizionale Sagra della Cannelletta. Fino a lunedì 21 agosto le prelibatezze gastronomiche preparate con passione dalle mani esperte delle massaie del paese, la faranno da padrone. Un trionfo di sapori autentici dove ogni piatto racconta la storia e l’identità della comunità castellese. Quest’anno, però, con qualche succulenta novità. Come le tortucce, maestose protagoniste della serata di mercoledì 16 agosto: tortucce per tutti i gusti e per tutti i palati. Tra gli appuntamenti tradizionali, nella serata di apertura della sagra, sabato scorso, per le vie del paese la sfilata con costumi tipici locali. Una piacevole condivisione tra generazioni, dove i giovani potranno scoprire e apprezzare le tradizioni del passato, mentre gli anziani vedranno rispecchiata la loro cultura nelle nuove generazioni. L’appuntamento con la 56esima edizione si terrà in piazza IV Novembre. Dieci giorni a suon di musica, per riscoprire sapori, profumi di una tradizione irrinunciabile per tutti i castellesi.