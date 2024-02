Sacro Convento di Assisi. Primi fondi per il restauro delle mura esterne

Risorse per il restauro delle mura esterne del Sacro Convento di Assisi, avviato il loro trasferimento in vista degli anniversari francescani e soprattutto, nel 2026, dell’ottavo centenario della morte del Santo Poverello. Guido Castelli, Commissario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016, ha firmato un decreto che prevede l’avvio del trasferimento delle risorse per tale intervento. La somma di 300.000 euro appena trasferita, rappresenta il 20 per cento di 1,5 milioni di euro, corrispondenti all’ulteriore finanziamento deliberato dalla Cabina di coordinamento, presieduta dal Commissario Castelli, che si era tenuta lo scorso 13 novembre proprio per l’intervento di ricostruzione delle mura esterne del Sacro Convento. Complessivamente, le risorse previste per gli edifici di culto in vista delle celebrazioni del 2026 sono pari a 11,8 milioni di euro e, oltre alle mura esterne del Sacro Convento, riguardano interventi nel Comune di Assisi (in particolare Basilica di Santa Maria degli Angeli e il Santuario di Rivotorto) e in altre località umbre dove sono presenti edifici particolarmente legati alla cultura francescana. "Questo primo trasferimento di risorse ci consente di intervenire efficacemente per la conservazione delle mura del complesso monumentale della Basilica di San Francesco in Assisi – sottolinea il Commissario Castelli -. Preserviamo così la bellezza e l’integrità di uno dei simboli più significativi della cristianità, verso gli appuntamenti dell’ottavo centenario della morte di San Francesco, celebrazioni destinate a consolidare un tesoro universale di spiritualità, arte e cultura". "La Basilica e il Sacro Convento di San Francesco sono un tale tesoro di bellezza e di spiritualità che appartiene ad Assisi, all’Umbria, all’Italia, anzi al mondo intero – spiega fra Marco Moroni, Custode del Sacro Convento -. Davvero mi rallegro ed esprimo assieme ai miei frati una profonda gratitudine al Commissario Castelli e alla Presidente Tesei perché attraverso la decisione di questo finanziamento dimostrano di credere che questo tesoro parla e parlerà ancora all’umanità e può perfino diventare nella sua elegante semplicità un’ispirazione verso modelli di sviluppo a misura dell’uomo e dell’ambiente, in questo tempo in cui la sostenibilità non è più soltanto un valore ma una necessità". "Siamo molto contenti che sia stata accolta la nostra richiesta di destinare dei fondi al Sacro Convento di Assisi, in occasione degli ottocento anni della morte di San Francesco – rileva Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria. Un luogo simbolico, che porta con sé i valori della pace e un appuntamento importante non solo per la nostra regione ma per l’Italia intera". Maurizio Baglioni