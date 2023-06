Ruspolini lascia la presidenza del Consiglio

TODI – Ha rassegnato le dimissioni da presidente del consiglio il generale Adriano Ruspolini, vicesindaco nelle precedente legislatura in quota Lega e poi, una volta uscito dal partito, promotore dell’associazione ’Per Todi con Ruspolini’, lista civica che ha contribuito alla conferma al primo turno del sindaco Ruggiano. Una decisione che era nell’aria da un po’, auspicata da qualcuno, "combattuta e sinceramente sofferta".

"Quasi un anno fa, nell’assumere questo incarico – scrive Ruspolini – non avrei immaginato di dover concludere anzitempo questa esperienza per certi versi esaltante. Come spesso succede però, ci si trova a fare i conti con aspettative che molto spesso collidono con la realtà e con priorità della vita che cambiano ed impongono di conseguenza scelte anche radicali nell’organizzazione familiare. Il combinato disposto di questi due elementi, per certi versi complementari, ha pesantemente inciso sulla decisione di rassegnare le dimissioni da Presidente del Consiglio Comunale". Ruspolini continuerà con la sua attività di Consigliere comunale. Potrebbe sostituirlo il consigliere Filippo Sordini, prima in quota Fi e poi passato nell’associazione e nel gruppo consiliare: "Il suo passaggio – aggiunge Ruspolini – ci ha consentito di accrescere il nostro peso all’interno della maggioranza, tanto da divenirne la terza forza, una forza leale ma non subalterna che ha onorato fino ad oggi la sua presenza in maggioranza, distinguendosi peraltro per serietà istituzionale, rispetto della legalità e dei cittadini, tanto da prendere posizioni ferme quando si è ritenuto di dover difendere principi di imparzialità e correttezza".

S.F.