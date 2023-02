Rubinetti asciutti Domani niente acqua Ecco le vie interessate

A causa lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di distribuzione dalle 21,30 di domani alle 6 di venerdì niente acqua in via della Sposa, del Lauro, Piscinello, Curiosa,  Piazza San Francesco, Pascoli, Antinori, Vecchi, Pioppo, Faina, Innamorati, Elce di Sotto, Lorenzini, Valentini, Santini, Calindri, Piervittori, Torelli, Purgotti, Sorgenti, Verga, Tassi,  Strada San Marco da Via Vecchi a Strada San Galigano. Sempre domani dalle 14 alle 22, Colombella, Pieve Pagliaccia, Ramazzano, Civitella Benazzone, Pontefelcino, Villa Pitignano.