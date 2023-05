Rubano una moto da competizione Denunciati un uomo e una donna

Una moto da competizione- del valore di circa 13 mila euro- che sparisce dal garage di un noto motociclista di Città di Castello e che viene ritrovata poco dopo nel comune di San Giustino, abbandonata lungo una strada. Per questo furto ora due persone dovranno rispondere di ricettazione.

Il giallo della moto è durato solo qualche ora ed è stato risolto dai carabinieri che hanno denunciato un uomo di 35 anni e una donna di 29, entrambi residenti a San Giustino, per ricettazione.

La vicenda, secondo quanto si apprende dai militari dell’Arma, ha avuto inizio il 27 aprile scorso quando un ragazzo tifernate si è rivolto alla locale Stazione dopo aver subito il furto della propria motocicletta KTM da competizione, custodita all’interno del suo garage.

Il giovane aveva lanciato anche un appello sui social per ritrovarla. La moto, di evidente pregio e valore, è stata poi rinvenuta appoggiata in una via del comune di San Giustino e subito restituita al proprietario con grande soddisfazione.

Le indagini dei carabinieri attorno a questo strano furto non si sono però fermate, anzi sono proseguite per risalire agli autori. Sono stati ascoltati diversi testimoni e visionate le telecamere, sia pubbliche che private accese lungo il percorso tra il luogo del furto e quello dov’è stata ritrovata la motocicletta. "Dai suddetti riscontri investigativi – precisa l’Arma – è emerso un chiaro quadro indiziario a carico di due persone di San Giustino, un uomo di 35 anni e la sua compagna di 29, i quali, è stato accertato, avevano sicuramente la disponibilità del motociclo rubato".

I due sono stati dunque denunciati alla Procura della Repubblica di Perugia.

C’è invece un’auto rubata al centro di un’altra denuncia emessa dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile a carico di un cittadino di origine ucraina di 33 anni, residente a Sansepolcro, che guidava senza patente un’auto rubata.

Nel pomeriggio di mercoledì a San Giustino, una pattuglia ha controllato un’autovettura condotta dall’uomo che era sprovvisto di patente di guida, poiché mai conseguita. Inoltre è risultato anche che l’autovettura era stata rubata nello stesso pomeriggio ad un 71enne di Chiusi della Verna. L’uomo è stato accompagnato in caserma ed è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Perugia per i reati di ricettazione e guida senza patente, mentre l’autovettura è stata restituita al legittimo proprietario.