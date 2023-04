Rubano in una proprietà sotto sequestro: scattano due denunce

Un residente li aveva visti armeggiare con una tronchese per tagliare la catena del cancello di una proprietà sotto sequestro. Avevano biascicato delle scuse e se ne erano andati su un furgone. Ma un’ora più tardi, lo stesso cittadino si era reso conto che la catena era stata tagliata. A quel punto, aveva allertato la polizia. Gli agenti hanno identificato i due uomini, 22 e 29 anni, che, fin da subito, hanno cercato di giustificarsi con scuse poco attendibili. Sono stati quindi perquisiti e nel furgone, gli operatori hanno rinvenuto delle impalcature edili – verosimilmente asportate poco prima – e degli arnesi da scasso. Inoltre, è emerso che il 29enne era sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di dimora a Fossato di Vico e divieto di allontanarsi senza autorizzazione. I due uomini sono stati denunciati per i reati di furto aggravato in concorso e possesso di arnesi atti allo scasso. Il 20enne, inoltre, è stato arrestato per inottemperanza alla misura della sorveglianza speciale.