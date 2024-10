Rubano dai distributori automatici dei giochi per bambini: due arresti

Perugia, 6 ottobre 2024 - Due giovani, di origine romena, sono stati arrestati nella notte dai carabinieri dopo essere stati sorpresi a forzare i distributori automatici dei giochi per bambini. Da questi distributori avevano rubato dei soldi, una somma pari a circa 350 euro. Il furto è avvenuto nella notte ed è accaduto a Matelica dove i carabinieri della Stazione di Matelica e Valfornace hanno bloccato i due giovani, domiciliati nelle province di Macerata e Perugia. I ragazzi sono stati ritenuti responsabili di furto aggravato consumato all'interno del centro commerciale Oasi in località Brecce. I militari sono intervenuti e, alla loro vista, uno dei due giovani ha tentato di fuggire nascondendosi tra le auto parcheggiate nei pressi del centro commerciale. Ma è stato subito rintracciato dai carabinieri e fermato dalle forze dell’ordine che li hanno messi in manette. I due sono stati arrestati e posti, su disposizione dell'autorità giudiziaria, agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo. La refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria. Maurizio Costanzo