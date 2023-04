Rubano 600 euro di profumi in un negozio: denunciate due ragazze

GUBBIO – Nella mattinata di ieri due giovani donne di nazionalità straniera di 17 e 19 anni hanno tentato un furto in un’attività commerciale eugubina. Le due ragazze sono state notate già dal loro ingresso a causa del loro fare sospetto, allertando di fatto i lavoratori del negozio, che hanno deciso di tenerle d’occhio nel corso della permanenza.

Così facendo, si sono accorti che le giovani occultavano della merce, in particolare prodotti per la cura del corpo, all’interno di un passeggino nel quale era presente anche un bambino. All’uscita dall’attività, quindi, le giovani donne sono state fermate dal personale, che ha scoperto il furto per un totale di 600 euro ed ha conseguentemente allertato i Carabinieri che, una volta intervenuti sul posto, hanno appurato il reato commesso; nonostante la merce sia stata riconsegnata ai titolari, è stata comunque sporta denuncia nei confronti delle due ragazze. I Carabinieri proseguiranno le indagini per chiarire la situazione, in particolare per verificare l’esistenza di eventuali episodi simili avvenuti in città.