Ruba zaino da un’auto. Beccato dalla Polizia mentre sta scappando

Ha rubato uno zaino dentro un’auto parcheggiata a Fontivegge, nei pressi di un centro commerciale. Visto dal proprietario si è dato alla fuga. Per fortuna là vicino c’erano alcuni poliziotti che sono riusciti a bloccare il malvivente. Si tratta di un uomo di 40 anni con precedenti. Oltre allo zaino rubato dall’auto, in un’altra borsa, gli agenti hanno trovato alcuni arnesi atti allo scasso del quale il 40enne non è stato in grado di motivare il possesso. Autore di altri episodi simili è stato arrestato.