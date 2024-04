Ruba la bici e aggredisce due donne: arrestato

TERNI Pregiudicato, ubriaco, ruba una bici nell’androne di un palazzo e nella fuga aggredisce due donne, madre e figlio. Protagonista un 22enne rumeno, senza fissa dimora, arrestato in flagranza dai carabinieri. Nello scorso venerdì pomeriggio il giovane è stato notato dai militari, in borghese, aggirarsi nel centro cittadino in stato di forte alterazione. Entrato nell’androne di un condominio di piazza Solferino, ne è uscito poco dopo in sella ad una bici, rubata a un residente del palazzo. Mentre tentava la fuga ha incrociato una ragazza, che conosceva, in compagnia della madre, minacciandole e spingendole a terra, finché non è stato bloccato dai carabinieri che non l’avevano mai perso di vista, intervenendo proprio nel corso della lite che il giovane aveva avuto con le due donne. Per il 22enne è così scattato l’arresto per furto aggravato. Nell’udienza di convalida dell’arresto il giudice ha disposto nei suoi confronti il divieto di dimora a Terni. La bici è stata restituita al proprietario.