Ruba assieme a moglie e suocera: preso in Romania

PERUGIA - A suo carico una serie di furti e rapine, commessi in diverse città italiane insieme alla moglie e alla suocera, tra cui Perugia, al centro commerciale di Collestrada per l’esattezza. E una condanna a quattro anni e tre mesi di reclusione che stava scontando usufruendo dell’affidamento ai servizi sociali. Questo fino al luglio del 2022, quando, poi, si era allontanato dalla sua abitazione de L’Aquila ed era scomparso. Il venticinquenne di origine romene, latitante per quasi un anno, è stato individuato dalla Procura generale di Perugia e arrestato in Romania. L’ufficio Sdi della Procura generale è riuscito ricostruire e monitorare i suoi spostamenti tra l’Austria e la Romania, che riusciva a compiere utilizzando false generalità. In particolare, dal controllo dei movimenti della moglie si è accertato che lo stesso è stato sottoposto a controlli di polizia in Austria e poi in Romania e quindi, individuato il domicilio, è stato arrestato. L’Ufficio Sdi, in continuo contatto con l’Interpol, riferisce la Procura generale, ha comunicato a quest’ultima le notizie utili per l’arresto del ricercato, avvenuto a Calarasi, ad opera della polizia romena. Il latitante è ora in attesa di essere estradato in Italia.