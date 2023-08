Ruba alcolici al supermercato Subito arrestato

Ruba bottiglie di superalcolici da un supermercato di Marsciano ma viene subito scoperto dal responsabile del negozio che dà l’allarme. A quel punto, l’uomo per riuscire a scappare con il bottino minaccia di morte i presenti, compresa la cassiera, e fugge. Ma gli va decisamente male, perché viene intercettato da una pattuglia di Carabinieri dopo aver percorso appena pochi metri dall’uscita del supermercato. Così un uomo di 39 anni, di origine marocchina, è stato arrestato con le accuse di rapina e resistenza a pubblico ufficiale, perché al momento del fermo avrebbe avuto un atteggiamento aggressivo nei confronti dei militari. La pattuglia era peraltro già in zona proprio per vigilare sulla sicurezza degli esercizi commerciale. Le bottiglie di superalcolici rubate, per un valore di circa 50 euro, sono state recuperate e restituite al supermercato.