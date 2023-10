Ruba 1.500 euro a un anziano mentre fa il bancomat, denunciato

FOSSATO DI VICO – Il Comando Stazione Carabinieri di Fossato di Vico, in collaborazione con quello di Sigillo, ha deferito all’Autorità Giudiziaria un 29enne, senza attività lavorativa, residente in Francia e sconosciuto in Italia,quale presunto responsabile di furto con destrezza compiuto ad agosto ai danni di un 70enne del luogo mentre stava effettuando un prelievo da un bancomat. Il pensionato era stato avvicinato da uno sconosciuto che, con una scusa, era riuscito a frapporsi tra lui e il bancomat eseguendo una nuova operazione per allontanarsi subito con la somma in mano. Immediata la denuncia ai carabinieri, risaliti al volto dell’autore attraverso la videosorveglianza della banca e la collaborazione di un cittadino straniero che aveva ripreso la scena. Le ricerche estese a livello nazionale hanno permesso di arrivare ad un soggetto fermato nei primi di ottobre in provincia di Viterbo con caratteristiche simili a quelle notate, compreso un tatuaggio sull’avambraccio destro. Attraverso un riconoscimento fotografico il 70enne l’ha riconosciuto.