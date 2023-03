Rsu e Farmacie Eletti Galassetti e Monicchi

TERNI Cisal Federenergia esulta per la riconferma di Paolo Galassetti nella rsu di Umbriadue servizi idrici Scarl di Terni, che hanno visto il sindacato "consolidare il proprio ruolo nella realtà aziendale". Galassetti risulta il più votato in assoluto. con la riconferma di Paolo Galassetti, il più votato in assoluto.

Soddisfazione viene espressa da parte dei segretari regionali di Cisal Umbria, Vincenzo Filice, e di Cisal Federenergia, Enrico Batocchi.

Intanto Stefano Monicchi è il nuovo presidente di Federfarma Terni. E’ stato eletto dal consiglio direttivo dell’associazione e resterà in carica per tre anni.