Roulotte a fuoco: due feriti, uno è grave

È stato presumibilmente un guasto alle stufe elettriche, utilizzata per riscaldare la roulotte nella quale dormivano, a causare l’incendio che ha provocato il grave ferimento di un uomo, di nazionalità italiana, di 66 anni, ricoverato in via precauzionale in terapia intensiva al Santa Maria della Misericordia. L’uomo, secondo quanto è stato possibile apprendere, ha riportato ustioni di secondo grado sul 40% del proprio corpo. Ferita, ma in maniera non grave, anche la moglie. Nella roulotte andata distrutta dall’incendio insieme a un container che completava l’alloggio della famiglia, vivevano anche altri due familiari, rimasti illesi, ma fortemente scioccati.

L’incendio si è verificato nella zona di viale Centova, trafficata strada di collegamento tra la prima periferia e la zona dello stadio Curi. Qui, nei pressi del complesso Borgonovo si estende un’area verde che nel tempo è diventata un piccolo villaggio di case mobili che si sono posizionate in maniera più o meno stabile, in una situazione comunque disagiata e piuttosto precaria, in assenza di servizi adeguati soprattutto a una permanenza prolungata. Sul posto, una volta scattato l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre dal vicino comando di Madonna Alta.

L’intervento rapido ha permesso di evitare che le fiamme si potessero estendere alla vegetazione che circonda l’insediamento e rendere la situazione ancora più critica. Mentre venivano completate le operazioni di spegnimento delle fiamme, è intervenuto anche personale del 118 per soccorrere i feriti, in particolare il 66enne che è stato portato immediatamente in ospedale, a fronte della gravità delle ustioni accertate.

Sul fronte delle indagini, condotte dalla polizia, una volta raccolte le testimonianze dei familiari dell’uomo e di altri testimoni, sulla scorta anche dei primi rilievi effettuati, quella accidentale sembra essere la pista principale per spiegare l’improvviso rogo: le stufette malfunzionanti che hanno provocato, presumibilmente, un corto circuito, innescando un incendio che si è fatto “strada“ tra plastiche e altro materiale di facile combustione. Non sarebbero emersi elementi che possano condurre a ipotesi differenti, tra cui quella più allarmante dell’incendio doloso. Le indagini sono, comunque, ancora in corso.