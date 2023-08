Rotte le piastrelle in vetro del lucernario Vandali o sprovveduti?

Vandali o qualche operaio maldestro hanno di nuovo danneggiato le piastrelle in vetro cemento sul lucernario di piazza Matteotti. La polizia municipale ha dovuto delimitare l’area del marciapiedi su cui insistono le due aperture per consentire ai tecnici del Comune di effettuare le riparazioni. Come riferito dagli agenti, è la seconda volta in poco tempo che succede questo inconveniente. Intanto un passante si chiede: "Perché distruggere le piastrelle? A chi danno fastidio?".