"Rotonda del Tulipano, pronte 2000 firme di cittadini esasperati"

TERNI - "La follia della rotonda del Tulipano va fermata, la viabilità deve essere ripristinata. Non siamo soli a chiederlo, ma sono arrivate circa 2000 firme di cittadini esasperati". Lo dicono i consiglieri comunali del Movimento Cinque Stelle. "Le criticità emerse dopo le modifiche alla rotonda di via Eroi dell’aria all’ingresso di Borgo Rivo sono ormai insostenibili – sottolineano –. Le firme saranno a breve depositate e con esse la richiesta di ripristinare la viabilità com’era prima di mettere mano a una delle poche cose che funzionavano all’ingresso della città. Oggi al contrario registriamo disagi per i residenti, ma anche pesanti ricadute in termini di qualità della vita per le conseguenze a livello di inquinamento generato dal traffico di auto e mezzi pesanti. Tutto questo considerato che il Tulipano è ancora una scatola semivuota – concludono in Cinque Stelle –. Quando sarà pienamente fruibile, con l’apertura di nuovi negozi e 22 piani di uffici e appartamenti pienamente operativi con relativo afflusso la situazione potrebbe diventare drammatica".