Rotatoria Trittici "Artigiano e grande pilota. La comunità onora il suo motociclista"

"Eventi come questo dimostrano che non bisogna necessariamente compiere atti di eroismo per essere ricordati da una comunità. Trittici gode ancora dell’attaccamento e della gratitudine dei suoi concittadini perché ha comunque fatto cose per loro importanti. Proprio a casi come questi la commissione Toponomastica presta una particolare attenzione".Lo ha detto l’assessore Edi Cicchi in occasione dell’intitolazione della rotatoria di Strozzacapponi alla memoria di Antonio Trittici (1928-1988), "formidabile artigiano, pilota e collaudatore motociclistico", come è stato ricordato durante la cerimonia. Anche il sindaco Andrea Romizi ha sottolineato che le intitolazioni a volte mettono al centro persone normali ma che hanno lasciato un segno: "Ci ricordano che le città sono fatte anzitutto dalle donne e dagli uomini che le vivono, con i loro talenti e competenze, ed evitano che si perda memoria di vicende individuali strettamente intrecciate a quelle del territorio".

A ricordare la figura di Trittici è stata la figlia Flavia, che ne ha sottolineato la precoce passione per le moto. "A soli 17 anni, già padrone della meccanica motociclistica, si è trasferito a Chiusi avviando una qualificata officina per la riparazione di motocicli. In seguito la Moto Perugina, nata nel 1952 a Castel del Piano, gli affida un mandato di rappresentanza per Chiusi e zone limitrofe. Ben presto la preparazione lo porta a far parte del reparto Corse della Moto Perugina. “Dopo una mostra fotografica

dedicata alla sua memoria dall’Aps Tre Torri, ha preso piede l’idea dell’intitolazione sostenuta da tanti amici e compaesani".