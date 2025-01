Rotatoria della stazione. Completato il cantiere

UMBERTIDE – Sicuramente più bella e funzionale la rotatoria della stazione tra via Garibaldi e la Tiberina. Sono stati terminati i lavori di manutenzione e riqualificazione, in Piazza Gramsci, proprio di fronte alla Stazione ferroviaria. L’intervento ha avuto come obiettivo principale il miglioramento della sicurezza stradale e del decoro urbano in uno dei punti nevralgici della viabilità. In passato i sanpietrini collocati sull’anello intermedio della rotatoria venivano spesso divelti dall’elevata mole di traffico, soprattutto da camion e Tir rappresentando un’insidia sia per i veicoli che per i pedoni. Spiega l’assessore l’assessore alla manutenzione del patrimonio Francesco Cenciarini: "Con questo intervento, i blocchetti di porfido sono stati sostituiti con calcestruzzo armato, un materiale più resistente e uniforme a quello già presente sull’anello esterno. La scelta di questo materiale garantisce maggiore durabilità e sicurezza, risolvendo definitivamente i problemi. Consegniamo alla città una rotatoria più sicura e funzionale. Questo intervento migliorerà ancor di più la sicurezza della circolazione stradale e pedonale, contribuendo al decoro urbano, a cui questa amministrazione tiene molto".