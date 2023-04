Rosichetti e Gemma in corsa per la poltrona più importante

Tutto è pronto a Trevi in vista della consultazione elettorale in calendario il 14 e 15 maggio quando i cittadini saranno chiamati alle urne per eleggere in nuovo esecutivo, quello del “dopo Bernardino Sperandio“ che ha governato il comune di Trevi negli ultimi dieci anni. Due le liste che saranno presentate questa mattina: “Lista Trevi Bene Comune“ (centrosinistra) cui candidato sindaco è l’avvocato Giuseppe Rosichetti, l’altra lista civica “Uniti Per Trevi“ (centrodestra) il cui candidato sindaco è Ferdinando Gemma funzionario Consip. La lista “Trevi Bene Comune“ sarà presentata, invece ai cittadini, oggi nellla sala congressi del Polo Museale alle 11. Per quanto riguarda l’altra lista “Uniti per Trevi“ la presentazione è in programma domani 17 alle 18 a villa Fabri. Lista caratterizzata da forte sensibilità verso le criticità rilevate dai cittadini e vuole presentare la propria visione di città, contribuendo allo sviluppo del territorio.

Candidato sindaco GIUSEPPE ROSICHETTI

"Trevi bene Comune": Nadio Beddini, Valentina Cuccagna, Palmiro Di Cesare, Samuele Ferri, Pamela Marcelloni, Sandro Mignozzetti, Erica Nocchi, Daniela Pinchi, Dalila Stemperini,Nicola Terenzi, Marco Trivelli, Roberto Venturini.

Candidato sindaco FERDINANDO GEMMA

"Uniti per Trevi": Saverio Andreani,Emanuele Bacchi,Marco Baldacci,Nicole Bonacci,Isabella Burganti,Giulio Ceccucci, Marco Di Giacomo,Mirko Menicacci, Anna Maria Petrecchia, Aldo Salvaggio, Stefano Sirci, Cinzia Speroni.

C.Lu.