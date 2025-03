Rose Villain Sarà in concerto al Frontone. Colpo grosso per “L’Umbria che spacca“

Con i suoi capelli azzurri e un look che sfugge ad ogni definizione è già pronta a conquistare il pubblico perugino. Reduce dal successo al Festival di Sanremo con “Fuorilegge“, Rose Villain è il nuovo colpo grosso messo a segno da “L’Umbria che spacca“ che si terrà a Perugia dal 2 al 6 luglio.

E giovedì 3 luglio il festival annuncia sul main stage dei Giardini del Frontone il concerto della cantautrice e rapper milanese nella seconda data del suo “Radio Vega Summer Tour“ che la prossima estate la porterà sui sui palchi di tutta Italia.

Il tour prende il nome dal terzo album di Rose Villain, “Radio Vega” in uscita domani, che rappresenta il capitolo conclusivo della trilogia composta da “Radio gotham” e “Radio sakur“. "Ho raccontato tutto di me, ora voglio riportare l’attenzione sulla musica delle donne, che nel pop può spaccare" dice l’artista presentando il nuovo album composto da 13 brani creati sotto la direzione artistica del marito di Rose, Sixpm, con la presenza di colleghi e amici come Guè, Lazza, Geolier, Chiello e Fabri Fibra. I biglietti per il concerto – posto unico a 34,50 euro) sono già in vendita online, su Ticketone e sul sito www.umbriachespacca.it.

Il festival ha già annunciato altri appuntamenti dell’edizione 2025: mercoledì 2 luglio i Baustelle per il tour estivo dei 25 anni di carriera della storica band e il cantautore Marco Castello, venerdì 4 il duo degli Psicologi, insieme a Giuse The Lizia e Centomilacarie, per una serata dedicata ai giovanissimi e quella di sabato 5 con la leggenda dell’hip hop italiano Guè. Anche qui, i biglietti sono già disponibili sul sito del festival in attesa di una sorpresa sempre sul palco principale del Frontone: la serata del 6 luglio, riservata alla tradizionale festa finale a ingresso gratuito.